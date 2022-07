PODCAST: Podjetja vodijo večinoma nekompetentni ljudje!

O moči, oblasti, o poslovni zavzetosti in priložnostih za uspeh smo se podcastu Sveta kapitala s Petro pogovarjali s profesorjem na IEDC- Poslovni šoli Bled, dr. Pierrom Cassom.

Je mednarodno priznani profesor, pa tudi zaslužni akademski dekan berlinske šole kreativnega vodenja, vodja oddelka za razvoj osebja Svetovne banke, predstojnik katedre za vodenje v Suezu na poslovni šoli Solvay in je izredni profesor za vodenje na Kellogg School of Management ter profesor in izredni dekan za mednarodne zadeve na IAE (Institut d'Administration des Podjetja).

Intervju preberite ali ga poslušajte v podcastu TUKAJ.