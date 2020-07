Podeljene nagade za najboljše prenovljene spletne strani

Podeljene so nagrade Netko – nagrade za najboljše spletne strani, ki so bile narejene ali prenovljene v lanskem letu in gostujejo na domeni .si.



Strokovna žirija jih je letos podelila v sedmih kategorijah, in sicer so se podjetja lahko prijavila za: naj spletna stran za družbeno odgovornost (prejel jo je Si-Cert), za turizem, dogodke ali prosti čas (cokoladnavas.si), izbrali so najboljšo stran javne uprave oz. nevladne organizacije (gov.si), spletno stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij (kulinaricna-dozivetja.si), stran z najboljšo predstavitvijo produkta ali storitve (argeta.si), stran podjetja ali startupa (squareme.si) ter podelili priznanje za najboljši projekt (argeta.si) ter najboljšega izvajalca, ki je novo spletno stran pripravil (gorenje.si).



Nagrado za najboljšo prenovljeno spletno trgovino lanskega leta je prejelo Gorenje, kjer so si po besedah direktorice marketinga, Alenke Potočnik Anžič v novi digitalni poslovni strategiji kot enega pomembnejših ciljev zadali povišanje prodaje prek lastnih spletnih platform, dobra spletna stran pa ima ključno vlogo pri tem. Kot pojasnjujejo, prenovljene strani izboljšujejo in poenostavljajo spletno komuniciranje z uporabniki. Med drugim so uvedli chatbota, čarovnika za preprostejšo uporabo aparatov, registracija kupljenih izdelkov omogoča poenostavljen dostop do servisne podpore.



Cilj nagrade Netko je spodbujanje odličnosti uporabe spleta kot komunikacijsko-poslovno orodje in dvig kakovosti in inovativnosti spletnih rešitev na različnih tematskih področjih ter izpostavitev najboljših praks, navajajo v GZS, ki je lastnica nagrade, ter Register.si, skrbnik domene .si.