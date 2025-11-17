Podeljene stanovske nagrade inženirjev

Akademija strojništva 2025 je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma združila največ inženirske moči do zdaj. Zveza strojnih inženirjev se je s podelitvijo nagrad poklonila najprodornejšim posameznikom iz gospodarstva ter tistim, ki so življenje posvetili stroki. Nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva je prejel mag. Valter Leban, predsednik uprave skupine Kolektor, nagrado za življenjsko delo pa dr. Janez Kramar, upokojeni profesor Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Akademija strojništva iz leto v leto raste, tako kot raste in se razvija inženirska stroka. Dogodek je združil gospodarsko in akademsko sfero ter študente strojništva, skupaj so udeleženci raziskovali, kako inženirji soustvarjajo stabilnost v času, ko svet potrebuje pametne preboje, strateške povezave in ljudi, ki znajo načrtovati prihodnost tudi takrat, ko je negotova. »Verjamemo, da ima slovensko strojništvo, ki je zasidrano v tradiciji ter hkrati usmerjeno v digitalne in zelene preboje, moč za pripravo rešitev – ne le za industrijo, ampak za celotno družbo,« so sporočili iz Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Akademija strojništva je potekala v organizaciji Zveze strojnih inženirjev Sloveniji ter v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, Gospodarsko zbornico Slovenije ter Inženirsko zbornico Slovenije. V sklopu dogodka so potekali mednarodna konferenca z naslovom Nove tehnologije in umetna inteligenca v inženirstvu ter predstavitve izbranih fakultet, srednjih šol in inštitutov, ki pomembno sooblikujejo inženirstvo doma in po svetu. Na ogled so bili tudi študentska formula, tekmovalna modelna letala, eksperimenti, namenjeni razvoju vesoljskih tehnologij in drugi inženirski dosežki.