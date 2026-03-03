Podjetja bolj kot bombe skrbijo dobave

Bližnjevzhodne države niso ključni izvozni trgi za slovensko gospodarstvo, kljub temu pa tam posluje kar nekaj naših podjetij in poslovnežev. Kot jih je razumeti, se posli kljub vojnemu konfliktu za zdaj nadaljujejo, skrbijo pa jih predvsem dobave in logistične poti. Tako v vladi kot na Petrolu zatrjujejo, da pri preskrbi z energenti za zdaj ne pričakujejo motenj.

»Mi normalno delamo, sicer po skrajšanem delovnem času zaradi ramazana. Najbolj se bojimo, da zaradi zaprtja Hormuške ožine ne bomo dobili komponent iz Evrope in z vzhoda oziroma Kitajske,« nam je povedal primorski poslovnež in lastnik podjetja Gorica Group iz Dubaja Ivan Fornazarič, ki smo ga zmotili na kriznem sestanku.