Podjetja hitijo z vlaganji v digitalizacijo

Poenostavitev in digitalizacija proizvodnih procesov, razvoj modelov strojnega učenja za optimizacijo proizvodnje, vzpostavitev velepodatkovnih rešitev za povezovanje otokov podatkov, razvoj digitalnega dvojčka so projekti digitalizacije, ki tečejo v velikih slovenskih podjetjih. Ta so bila uspešna na 44-milijonskem razpisu države.

Prijavilo se je 58 konzorcijev, uspešnih je bilo 23. Pogledali smo najbolj sveže primere projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz sklada NexGenerationEU in je del načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. Poleg državnega sofinanciranja morajo podjetja zagotoviti še lastna sredstva.

Eti s projektom Opti 4.0 na pragu digitalne preobrazbe

Izlaški Eti, eden od petih največjih proizvajalcev varovalk na svetu, se bo v enem letu preoblikoval v pametno tovarno industrije 4.0 in do jeseni prihodnjega leta razvil posebna diferenčna stikala za zaščitne ukrepe v električnih instalacijah nove generacije. Projekta, ki sta skupaj vredna dobrih 6,4 milijona evrov, od tega je 2,5 milijona evropskih sredstev, sta del slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Prvega projekta, digitalne transformacije oziroma Opti 4.0, se je Eti lotil v sklopu konzorcija z družbama Inova IT in Viar. Sklep gospodarskega ministrstva, da so med prejemniki 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, so prejeli že septembra lani, in kot pravijo, je to zanje »veliko priznanje« in hkrati dokaz, da spadajo med »dvajset najuspešnejših podjetij v slovenskem prostoru, ki so jim bila dodeljena ta sredstva«.

Po besedah Tomaža Berginca, generalnega direktorja Etija, bodo zahvaljujoč digitalni preobrazbi sposobni »hitro in učinkovito odgovarjati na zahteve in spremembe na trgu ter se povezovati v nove digitalne verige vrednosti«. Pametna tovarna bo na podlagi zbranih podatkov, dodaja, »v vsakem trenutku pripravljena in odporna na morebitne različne nepredvidljive dogodke v okolju ter trajnostno naravnana, tako z vidika procesov in izdelkov kot tudi z vidika okoljskega in družbenoodgovornega ravnanja«. V zvezi s slednjim je po Berginčevih besedah v prihodnje pričakovati dodatne zahteve in standarde zniževanja ogljičnega odtisa, obvladovanja celovitega življenjskega cikla izdelka ter upoštevanja principov krožnega gospodarstva in energijske učinkovitosti.

Digitalni skok eden večjih projektov

Eden od večjih odobrenih projektov je Digitalni skok ali Jump, ki ga je prijavilo šest podjetij iz skupine Kolektor (ta je tudi vodja konzorcija), dve podjetji iz sistema Domel ter Špica International in Audax kot nekoliko manjša partnerja ter hkrati specialista za upravljanje delovnega časa in tehnično informatiko. V podjetjih, tako proizvodnih kot storitvenih, hkrati deluje več informacijskih sistemov. Nekateri so povezani, drugi delujejo samostojno. Podjetja podatke med sistemi prenašajo ročno, zato nastajajo napake, zamude, podatki so pogosto podvojeni, zaposleni se ukvarjajo s preprostimi nalogami, ki jih je treba ponavljati. Namen podjetja Digitalni skok je vzpostavitev napredne ravni spremljanja, obvladovanja in izmenjave podatkov ter avtomatizacije procesov in asistence pri odločanju. Rdeča nit sta povezovanje podatkovnih jezer in čezoddelčna digitalna preobrazba.

»V Kolektorju verjamemo v zlitje fizičnega, virtualnega in digitalnega,« je povedal Valter Leban, predsednik uprave Kolektorja. V skupini Kolektor sicer poteka več ključnih procesov. Prvi je, kot že omenjeno, digitalizacija, drugi je prehod v brezogljično družbo. Tretji proces je rast, tako organska kot rast s prevzemi, in projekt En Kolektor oziroma, ker je v sistemu več podjetij v tujini, tudi One Kolektor.

Tab zagnal novo proizvodnjo

Tab Mežica je februarja s 40 zaposlenimi na Prevaljah začel proizvajati litij-ionske baterije. Projekt digitalne preobrazbe DIGITAB, ki ga izvajajo v konzorciju več družb, je prvenstveno namenjen podpori prav te proizvodnje. Tab Mežica je sicer že doslej v Aziji kupoval litij-ionske celice, ki jih je nato nekaj zaposlenih sestavljalo v proizvodnji v Žerjavu, februarja pa so proizvodnjo začeli na Prevaljah. Hranilniki energije so, denimo, lahko uporabni tudi tako, da se jih polni takrat, ko je elektrika poceni, in uporablja, ko je elektrika draga. V Tabu tako računajo na kupce, ki se ukvarjajo s celostnimi energetskimi rešitvami doma in po Evropi. Sredstva so prvenstveno namenjena podpori, proizvodnji na Prevaljah je namenjen tudi 3,1 milijona evrov vreden projekt DIGITAB, za katerega so partnerji prejeli 1,6 milijona evrov državnih in evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, zaključuje pa se marca 2024. Tab Mežica se je za izvedbo projekta povezal s slovenskimi oz. koroškimi podjetji z različnih področij informacijskih tehnologij in programskih rešitev, in sicer s podjetji Stroka in Stroka Produkt, Pro-bit, Inbex in Troia ter podjetjem Eutrip, ki se ukvarja s celovitimi rešitvami na področju investicij in optimizacije porabe energije.

Kot je pojasnil vodja projekta litij-ionskih baterij in tudi vodja projekta DIGITAB Matej Lorenci iz Taba, zanje projekt predstavlja možnost uporabe sodobnih tehnologij; med drugim za spremljanje produktov in delovnih procesov na daljavo, zaposlenim oz. bodočim zaposlenim pa bodo, denimo, z uporabo obogatene in navidezne resničnosti omogočali učenje. Prav tako lahko rešitve, ki si jih obetajo v okviru projekta, omogočajo lažje opravljanje servisnih storitev in zagotavljanje podpore na daljavo.