Podjetja iz obrambnega sektorja pogrešajo bančno podporo

Evropske zaveznica Nata, med njimi tudi Slovenija, povečujejo obrambne izdatke, kar je priložnost tudi za razvoj podjetij iz obrambnega sektorja. A ena ključnih ovir pri tem je finančna podpora bank, saj se večina tovrstnim podjetjem izogiba. Veliko bank, finančnih ustanov in drugih institucionalnih vlagateljev se izogiba naložbam v obrambna podjetja in tudi podjetja, ki z obrambno industrijo sodelujejo, predvsem zaradi pravil trajnostnega poslovanja ESG. To pa lahko resno ovira financiranje obrambnih projektov, še posebej za manjša ali celo zagonska podjetja. Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc pravi, da regulatorji in pravila ESG ne prepovedujejo poslovanja s temi podjetji.