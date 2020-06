Podjetja menda končno kmalu do posojil z državnim poroštvom

Eden ključnih ukrepov za ohranjanje likvidnosti gospodarstva in njegov vnovičen zagon je poroštvena shema, ki po več kot mesecu dni od sprejema še ne deluje. A, kot kaže, bodo podjetja vendarle kmalu lahko dobila kredit z državnim poroštvom.»Operativni izzivi so v veliki meri rešeni, v teh dneh se bodo podpisovale prve kreditne pogodbe. To so informacije od bančnikov,« je dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup. Kot smo poročali, na kredit z državnim jamstvom čaka 600 podjetij. Bančniki neuradno pritrjujejo, da je sprememba uredbe, ki podrobneje določa delovanje poroštvene sheme, med njimi in ...