Podjetja izbirajo med dvema oblikama uvajanja

Razprava o umetni inteligenci in zaposlovanju se je ujela v lažno dilemo. Ena stran napoveduje množično izgubo delovnih mest, druga pa opozarja, da skupni podatki še vedno ne kažejo sprememb v zaposlovanju. Obe ugotovitvi sta lahko resnični. Medtem ko ostajajo vplivi umetne inteligence na zaposlovanje na ravni celotnega gospodarstva omejeni, se morebiten preobrat že nakazuje na ravni nalog, podjetij in začetkov kariere. Glede na to bi bilo narobe čakati na jasne dokaze, da se je pretres že zgodil. Podatki, ki bodo razrešili spor, bodo morda na voljo šele takrat, ko bo priložnost za vpliv na izid že minila. Obljuba večje produktivnosti ni več zgolj teoretična. V študiji, v kateri je sodelovalo 5172 svetovalcev za podporo strankam, je dostop do UI-pomočnika povečal število rešenih problemov ...