Podjetja odpuščajo in zmanjšujejo delovne ure

Čeprav Umar ugotavlja, da se gospodarske razmere izboljšujejo, razmere v gospodarstvu ostajajo zahtevne, ponekod pa se položaj še zaostruje, saj se že tako skromnejša naročila v avtomobilski industriji še krčijo. Vlada naj bi tako predvidoma jutri obravnavala seznam najbolj prizadetih panog, za katere naj bi na začetku decembra nato aktivirala shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.

Omenjena shema naj bi podjetjem omogočila, da kljub zmanjšanju števila naročil z uvedbo skrajšanega delovnega časa ohranijo zaposlene, država pa jim bo pri tem pomagala s povračilom nadomestila za plače.