Podjetja pomagajo prizadetim, banke načrtujejo ukrepe

Po ujmi se nadaljuje zbiranje finančne, materialne in druge pomoči za prebivalce in gospodarstvo prizadetih območij. Nekatere gospodarske družbe so pohitele s finančnimi donacijami, druge so dobavile najnujnejše življenjske potrebščine, sistemske ukrepe za prizadete ljudi in podjetja pripravljajo tudi v bankah.

Na Rdečem križu Slovenije so doslej zbrali več kot milijon evrov finančnih donacij posameznikov in gospodarskih družb in pomoč v izdelkih. Vsem se zahvaljujejo, ob tem pa poudarijo, da nekatera podjetja niti ne želijo biti omenjena, s številnimi pa so še v dogovorih. Med večjimi donatorji lahko omenimo Supernovo in Delavsko hranilnico, ki sta prispevali po 100 tisoč evrov, in Fiho (50 tisoč evrov). V prihodnjem tednu pričakujejo še skupno donacijo Uefe in Nogometne zveze Slovenije v višini 160 tisoč evrov. Enako donacijo nogometnih organizacij bo prejela tudi Karitas, kjer ocenjujejo, da so doslej za žrtve poplav zbrali že več kot 1,5 milijona evrov.

Do včeraj so Rdečemu križu poslali materialne donacije v podjetjih Pivovarna Laško Union (ustekleničeno vodo in brezalkoholne pijače), Poslovni sistem Mercator (ustekleničeno vodo), Jamnica (mineralno vodo), Panna Plus (sesalnike za suho-mokro čiščenje), Spolki Snap Outdoor (vodne filtre), Paloma (brisačke, robčke in toaletni papir), RB one (ustekleničeno vodo), podjetje Dar je za najbolj ogrožene družine podarilo aparate Gorenje, in sicer po štiri pralne stroje, hladilnike, zamrzovalne skrinje in zamrzovalne omare, Barjans je doniral toaletni papir, Defib AED je prispeval AED z zunanjo omarico, Lidl ustekleničeno vodo, Droga Kolinska brezalkoholne napitke, Atlantic Grupa pa pašteto in kavo.

Na RKS še sporočajo, da lahko prizadeti v ujmah vloge za pomoč izpolnijo v njihovih območnih združenjih. Na terenu je aktivnih več kot tisoč prostovoljcev, ki pomagajo z dostavo in razdeljevanjem ustekleničene vode, hrane, mleka, higienskih potrebščin, delom v nastanitvenih centrih, nudenjem (laične) psihosocialne podpore ali odstranjevanjem posledic vodne ujme.

Vsem, ki želijo prostovoljno pomagati, svetujejo, da uporabljajo aplikacijo Poplave 2023, spremljajo uradne spletne strani vlade in preverjajo potrebe pri upravi za zaščito in reševanje, lokalnem štabu civilne zaščite ali območnem združenju Rdečega križa. Kot poudarjajo, imajo našteti najbolj točne podatke, kaj na posameznem območju potrebujejo.

Odziv gospodarstva

Med večjimi gospodarskimi družbami smo ta teden opravili krajšo anketo, kako se odzivajo na posledice katastrofalnih poplav in pomagajo prizadetim, zaposlenim, poslovnim partnerjem, lokalnim skupnostim.

Med prvimi je na terenu priskočila na pomoč družba BTC, ki je donacijo v višini 200 tisoč evrov že namenila občini Ljubno ob Savinji, s katero jo vežeta dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje na področju podpore smučarskih skokov. S tem prispevkom bo pomagala devetim družinam, ki so ob poplavah ostale brez doma. Obljubljajo tudi, da bodo poskrbeli za nemoteno dostavo izdelkov za vsakdanjo rabo po vsej Sloveniji.

V NLB so se odzvali s sistemskimi ukrepi in pomočjo zaposlenim, najhuje prizadetim občinam pa bodo donirali štiri milijone evrov. Tako kot v pandemiji so pripravili ugodnejšo posojilno linijo v višini 100 milijonov evrov in po potrebi moratorije na odplačila posojilnih obveznosti. Podobne ukrepe načrtujejo tudi za fizične osebe.

V novomeškem farmacevtskem gigantu Krki so solidarnostno priskočili na pomoč na terenu. Njihova tehnična ekipa je v KLS Ljubno, kjer pomagajo pri prizadevanju za ponoven zagon proizvodnje, njihova ekipa poklicnih gasilcev pa je v Lučah in sodeluje pri urejanju razmer.

V Zavarovalnici Triglav pravijo, da so vsi njihovi razpoložljivi cenilci in drugi sodelavci predvsem usmerjeni v pomoč strankam pri obravnavi škodnih primerov. V izrednih razmerah, ki pomenijo velik udarec tudi za zavarovalniško panogo, si prizadevajo olajšati tudi delovne razmere prizadetim sodelavkam in sodelavcem. V Luki Koper so Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) ponudili pomoč pri odpravi škode. »V kratkem času lahko aktiviramo večje skupine prostovoljcev, pomoč in podporo, prizadetim območjem pa lahko ponudimo tudi potrebno opremo. Sanaciji in pomoči bomo namenili tudi finančna sredstva. Trenutno z URSZR intenzivno usklajujemo aktivnosti, da bo pomoč namenjena ciljno in organizirano ter v okviru centraliziranega sistema.«

V skupini Petrol so se pri solidarnostni pomoči osredotočili na svoje zaposlene, ki jih je prizadela ujma. »Pomagali jim bomo z izredno plačano odsotnostjo z dela, tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo, pa tudi z brezplačnimi namestitvami v naših počitniških enotah. Zbiramo donacije in ponudbe pomoči, finančno pomoč je potrdila tudi uprava. Pomaga lahko tudi vsak zaposleni bodisi s prostovoljnim delom bodisi z materialno in finančno pomočjo. Vsem zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom ponujamo tudi brezplačno psihološko podporo.«

Banke napovedujejo pomoč ljudem in gospodarstvu

Banke bodo poskrbele za svoje zaposlene na poplavljenih območjih, ob tem pa bodo podprle gospodarstvo in prebivalstvo z odlogi plačil kreditov ter z likvidnostnimi posojili po čim ugodnejših pogojih, pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec Caprirolo.

V bankah po njenih besedah pripravljajo hitrejše in enostavnejše postopke za podjetja in gospodinjstva. »Bančni sektor predlaga Banki Slovenije in ministrstvu za finance nabor možnih ukrepov za pomoč na ravni države po opravljenem pregledu stanja. Med ukrepi, ki bi prišli v poštev, je pomembno, da bi ljudje in podjetja dobili odloge posojil takoj, hkrati jih ne bi smelo takoj prizadeti poslabšanje bonitete. Ena od možnosti je še dodatno rahljanje makrobonitetnega ukrepa, za tiste, ki so v stiski in potrebujejo takojšnje financiranje. Potencialno bi prišla v poštev tudi začasna sprememba regulatorne obravnave,« meni sogovornica.

Številka računa in pomoč za samozaposlene

Na ministrstvu za finance so v sredo na spletni strani objavili številko računa državnega proračuna, kamor lahko podjetja in državljani nakažejo donacije za odpravo posledic poplav. S Fursa pa so sporočili, da zakon o odpravi posledic naravnih nesreč prinaša tudi denarno pomoč za samozaposlene. Izjavo za pomoč, ki bo predvidoma na voljo 25. septembra, bodo samozaposleni lahko vložili prek eDavkov. Upravičenci do pomoči so samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so opravljali dejavnost najmanj od 1. julija letos in je zaradi posledic poplav ne morejo več opravljati ali pa le v bistveno zmanjšanem obsegu.