Več znanih slovenskih družb prodalo poslovne stavbe

V zadnjih mesecih so tri večje družbe prodale svojo poslovno stavbo. To ne bi bilo nič posebnega, če ne bi ta podjetja stavbo ali del nje najela nazaj od kupca. Tako imenovani pristop »prodaje in povratnega najema« (»sale and lease back«) smo pri nas do zdaj poznali predvsem pri trgovskih prostorih, zdaj pa se to seli tudi na področje drugih poslovnih nepremičnin. Poznavalci opažajo, da se ta segment poslov razvija tudi zato, ker je na trgu več kupcev za to.

Proizvajalec obutve Alpina je lani jeseni svojo stavbo z zemljiščem v središču Žiri prodal Mesarstvu Oblak. Češki lastniki Alpine so se za prodajo stavbe odločili, potem ko so leto prej izvedli prestrukturiranje družbe, ki je vključevalo zmanjšanje števila zaposlenih ter dodatno selitev proizvodnje v Bosno in Hercegovino. Zdaj od Mesarstva Oblak dolgoročno najemajo le del prostorov v stavbi, ki jih še potrebujejo.