Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

Podjetja si prizadevajo, da jih lokalno okolje, v katerem delujejo, prepoznava ne samo kot zaželene delodajalce, ampak tudi kot družbeno odgovorne. Da vračajo okolju, iz katerega izhajajo, ter podpirajo razvoj, ki izboljšuje življenje tudi njihovih zaposlenih in njihovih družin.

Podpora društvom in javnim ustanovam ter donacije in sponzorstva različnih projektov in dogodkov so tako precej običajni. Pogosta praksa je tudi, da podjetja v okviru sodelovanja s šolo, ki izobražuje njihov prihodnji kader, prispevajo za opremo šolskega laboratorija, pametne učilnice in za stroje, ki izboljšajo delovno prakso. Podprejo lahko postavitev igral ali učilnic na prostem, pripomorejo k izboljšanju infrastrukture in podobno.

»Zavedamo se, da je uspeh podjetja neločljivo povezan z razvojem in blaginjo lokalne skupnosti, v kateri delujemo. Zato sistematično vlagamo v krepitev lokalne skupnosti prek sponzorstev, donacij in različnih projektov, ki ustvarjajo dolgoročne koristi za prebivalce ter pripomorejo k trajnostnemu razvoju prostora, ki ga skupaj soustvarjamo,« je povedal Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cementa.

Dva milijona sedmim projektom

Med družbeno odgovornimi naložbami v zadnjem letu dni po njegovih besedah izstopa dva milijona evrov visoka donacija, namenjena projektom za občanke in občane Kanala ob Soči.

Konec lanskega leta so skupaj s tamkajšnjo občino izbrali sedem projektov, ki jih bodo sofinancirali v okviru te donacije. Občina jih bo izvedla v treh letih, podjetje pa sproti zagotavlja podporo v dogovorjenem znesku.

»Projekti, ki so financirani iz donacije Alpacema, so prizidek in obnova kuhinje Osnovne šole Kanal, prenova šolskega igrišča OŠ Deskle ter umiritev prometa v bližini vrtca in šole v Desklah,« so sporočili iz Občine Kanal ob Soči. Del donacije bo namenjen projektom s področja varnosti ter kakovosti bivanja v lokalni skupnosti, in sicer za ureditev javne razsvetljave.

Letos bo občina porabila približno milijon evrov, torej polovico sredstev iz donacije, in sicer največ za prizidek šole v Kanalu. Zgradili bodo večjo, sodobno opremljeno kuhinjo ter jedilnico, poleg tega pa še dodatne učilnice, pisarne in sanitarije, ki bodo bistveno izboljšale pogoje za učence in zaposlene.

Občina je za gradnjo, ki se bo predvidoma zaključila do začetka prihodnjega šolskega leta, v proračunu zagotovila več kot 3,4 milijona evrov (skupaj z donacijo). Pojasnili so, da jim je donacija omogočila, da so »začeli reševati veliko prostorsko stisko v šoli. S podjetjem nadaljujemo konstruktivne pogovore o reševanju vprašanj tako na področju okoljske problematike kot tudi infrastrukture in prometa.«