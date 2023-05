Podjetja zaposlene nagrajujejo za iskanje novih sodelavcev

V nadaljevanju preberite:

Iskanje kadrov le prek zaposlitvenih oglasov ali agencij že dolgo ni več edini način pridobivanja novih sodelavcev. Vse več podjetij se za priporočila obrača na svoje zaposlene in jih za to tudi nagrajuje, kar se je izkazalo za učinkovit način zaposlovanja. Preverili smo, kje takšne sisteme že imajo in kolijšne so nagrade za zaposlene, ki priporočijo novega sodelavca.