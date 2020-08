Podjetjem 15 milijonov za digitalno transformacijo

Obvezno sodelovanje zunanjega strokovnjaka

Ljubljana - Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP). Skupno bo v dvoletnem obdobju na voljo 15 milijonov evrov, od tega 5 milijonov evrov za leto 2010 in 10 milijonov evrov za leto 2021. To naj bi zadostovalo za podporo več kot 150 projektov digitalne transformacije v MSP.Do prijave na razpis, ki bo odprt do 15. januarja 2021 oziroma do porabe sredstev, so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij. Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 evrov pa do 100.000 evrov oziroma bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 odstotkov, s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo izboljšala tehnično opremljenost (programsko in/ali strojno opremo, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo) in ki bodo uvajala digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Pod to pa se med drugim podrazumeva izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov; razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja; vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov; razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest; kibernetska varnost in industrija 4.0.Podjetja morajo izvesti digitalno transformacijo najkasneje do 30. septembra. 2021, pri čemer se projekt ni smel pričeti pred 12. marcem 2020. Pri doseganju ciljev razpisa bo obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča. Na ta način bodo podjetja pridobila ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc in spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.Podjetja lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke: 8. september 2020, 15. november 2020 in 15. januar 2021.