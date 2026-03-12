Podjetjem grozi več izpadov digitalnih storitev

Petnajstega marca se bo veljavnost digitalnih potrdil TLS ​za polovico skrajšala, s 398 na 200 dni. To bo prvi korak v postopnem krajšanju njihovega življenjskega cikla, ki bo do leta 2029 trajal le še 47 dni. To pomeni, da bodo morala podjetja digitalna potrdila obnavljati bistveno pogosteje.

V večjih podjetjih lahko to pomeni tudi več sto ur dodatnega dela na leto. Digitalna potrdila so temelj varne komunikacije na internetu. Digitalno potrdilo TLS omogoča šifrirano komunikacijo med uporabnikom in spletno storitvijo, na primer med brskalnikom in spletno stranjo.

»Podjetjem priporočamo, da preverijo, ali imajo popoln pregled nad vsemi digitalnimi potrdili v svojem okolju. Velikokrat se izkaže, da organizacije sploh ne vedo, koliko jih imajo in kje so nameščena. Že eno spregledano digitalno potrdilo lahko povzroči izpad storitve,« opozarja Julij Božič, direktor podjetja Smartis.

Po njegovih besedah bo krajšanje življenjskega cikla digitalnih potrdil za IT-oddelke pomenilo bistveno več operativnega dela, zato se organizacije vse pogosteje odločajo za avtomatizirano upravljanje digitalnih potrdil. V podjetju Smartis ob tem opozarjajo, da se številne organizacije na prihajajoče spremembe še niso sistematično pripravile.