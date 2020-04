Podjetjem spet na voljo vavčerji za digitalizacijo

Spodbude za uresničitev podjetniških priložnosti Preberite še:

Ljubljana - Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije za mala in srednje velika podjetja (MSP). Omenjena vavčerja je namreč začasno zaprl zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa.Namen prvega vavčerja je, kot so zapisali v skladu, uvajanje digitalnega marketinga v podjetju, kot je izdelava novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij s testiranjem, lastne spletne trgovine in lastne rezervacijske platforme. S tem se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Višina sredstev za omenjeno znaša skupaj tri milijone evrov.Namen drugega vavčerja pa je spodbuditi mala in srednjevelika podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij. Nov pogoj pri slednjem je, da mora prijavitelj imeti ob oddaji vloge najmanj 5 zaposlenih. Najmanjša spodbuda znaša 1000 evrov, največja pa 9999,99 evra; skupaj pa je do konca septembra 2023 na voljo dva milijona evrov.