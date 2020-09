Podjetjem za pomoč ob posledicah epidemije 140 milijonov

Ljubljana – Odbor DZ za gospodarstvo se je seznanil z rebalansom letošnjega državnega proračuna, s katerim se letošnja poraba gospodarskega resorja povečuje za skoraj 140 milijonov, na dobrih 456 milijonov evrov. Glavni vzrok za to povečanje so intervencijski ukrepi za pomoč podjetjem ob epidemiji, za katere je v rebalansu namenjenih dobrih 137 milijonov evrov.



»V proračunu MGRT ohranjamo vse naloge, ki smo jih načrtovali. Naše ministrstvo s predlogom rebalansa za leto 2020 povečuje svoja sredstva za 44 odstotkov glede na sprejeti proračun za leto 2020,« je poslancem povedal državni sekretar na ministrstvu Simon Zajc. Glede konkretnih številk je še povedal, da je mnistrstvo letos razpisalo devet razpisov v skupnem znesku 49 milijonov iz naslova nepovratnih sredstev. Dodatnih sredstev za turizem je v rebalansu 15 milijonov evrov, s čimer naj bi likvidnostno sofinancirali obratovalna sredstva približno tisoč podjetjem. Za podporo tehnološkim projektom je namenjenih 65 milijonov evrov, dodatno pripravljajo podlage za izvedbo operacije finančni instrumenti covid-19 v skupnem prav tako znesku 65 milijonov evrov.



Medtem ko so poslanci koalicije napovedali podporo rebalansu in izpostavljali tudi njegovo razvojno naravnanost, kar da kažejo tudi sredstva za investicije in investicijske transferje (skupaj za 973 milijonov evrov), ki so večja kot v lanskem proračunu, so opozicijski člani odbora predlaganemu rebalansu seveda nasprotovali. Njihovi argumenti so bili, da bomo z njim državo preveč zadolžili, v njem pogrešajo tudi večjo razvojno in socialno naravnanost in podporo majhnim in srednje velikim podjetjem za kreiranje novih delovnih mest. V rebalansu je po njihovem mnenju tudi premalo sredstev za reševanje regionalnih težav.



V odgovoru na kritike poslancev o krčenju nekaterih proračunskih postavk je Simon Zajc je razložil, da je epidemija upočasnila črpanje nekaterih sredstev, kar pomeni, da se nekateri izdatki prenašajo na prihodnje leto. »Število brezposelnih se je povečalo in se bo še povečevalo, a z ukrepi smo izrazito ublažili rast. Za samozaposlene pa bo treba poskrbeti, mi pripravljamo te ukrepe zanje in upamo, da bodo šli skozi,« je še pojasnil državni sekretar.

Fiskalni svet z zadržki glede rebalansa

V fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun, ugotavljajo, da je v letošnjem letu zaradi izjemnih okoliščin sicer dovoljeno začasno odstopanje od fiskalnih pravil, a imajo nekaj pomembnih zadržkovi glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in vladnega odloka o okviru za pripravo proračunov za obdobje 2020–2022.



Ob predvidenem izrazitem poslabšanju stanja javnih financ od vlade pričakujejo dodatno transparentnost pri pripravi proračunskih dokumentov. Po njihovi oceni so odhodki v predlogu rebalansa, tako tisti, povezani s covidom-19, kot tisti, ki teh ukrepov ne vključujejo, napovedani na zelo visoki ravni. »Med odhodki zlasti niso v zadostni meri pojasnjene predvidene razmeroma obsežne rezerve. Po njihovem mnenju tudi »ni ustrezno pojasnjen dvig najvišje meje zadolževanja v letošnjem letu, ki trenutnih proračunskih potreb ne odraža v celoti«.