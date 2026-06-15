Najdražja napaka prvega leta podjetništva

Na začetku podjetniške poti si večina predstavlja rast, nove stranke in prve prihodke. Realnost je pogosto drugačna. Raziskave kažejo, da podjetniki lahko na leto izgubijo tudi do en mesec časa za administrativna opravila, kot so izdajanje računov, spremljanje plačil in urejanje dokumentacije. Namesto razvoja dejavnosti in pridobivanja novih poslovnih priložnosti tako pomemben del energije porabijo za naloge, ki same po sebi ne ustvarjajo prihodkov, a so nujne za poslovanje. Prav zato postaja ključno vprašanje, kako ta del poslovanja poenostaviti že na samem začetku.

Podjetnik zato potrebuje rešitve, s katerimi lahko administrativne naloge opravi hitro, pregledno in brez nepotrebnih zapletov. Zato postaja izbira bančnega partnerja ena prvih pomembnih poslovnih odločitev. Ne gre samo za odprtje poslovnega računa, ampak za podporo, ki podjetniku v začetnem obdobju pomaga postaviti stabilne temelje za nadaljnje delo.

Začnite poslovno pot z manj stroški in manj administracije. Obiščite najbližjo poslovalnico Intese Sanpaolo Bank ali se naročite na posvet s svetovalcem in preverite, kako vam lahko Paket Start up olajša prve mesece poslovanja.

Dober začetek poslovanja zahteva tudi premišljeno izbiro bančnih in digitalnih rešitev. FOTO: Intesa Sanpaolo Bank

Enostaven začetek poslovanja brez dodatnih stroškov

Intesa Sanpaolo Bank je pri pripravi Paketa Start up upoštevala prav potrebe novoustanovljenih podjetij. Paket je namreč namenjen podjetjem, samostojnim podjetnikom, obrtnikom, samostojnim delavcem in drugim poslovnim subjektom, ki na trgu poslujejo manj kot eno leto ter v začetnem obdobju iščejo predvsem pregledne in stroškovno učinkovite rešitve.

Paket Start up v prvih 12 mesecih brez mesečnega nadomestila vključuje vodenje poslovnega transakcijskega računa, poslovno debetno kartico Activa Visa, uporabo spletne in mobilne Poslovne banke IN, SMS-obveščanje o poslovanju s kartico ter namestitev in mesečno nadomestilo za en POS terminal. Del paketa je tudi določeno število transakcij, ki jih podjetniki najpogosteje uporabljajo pri vsakodnevnem poslovanju.

Podjetniki lahko z manj administracije več časa namenijo strankam, razvoju storitev in novim priložnostim. FOTO: Intesa Sanpaolo Bank

Manj administracije, več časa za posel

Eden največjih izzivov v prvih mesecih poslovanja je učinkovito upravljanje administrativnih nalog. Izdajanje računov, spremljanje plačil in urejanje dokumentacije so opravila, ki jih mora podjetnik opraviti ne glede na velikost podjetja, pogosto pa mu vzamejo več časa, kot bi si želel.

Zato paket dopolnjuje še dodatna ugodnost. Ob sklenitvi Paketa Start up stranke lahko 12 mesecev brezplačno uporabljajo tudi Osnovni paket aplikacije Račun123, sodobne spletne in mobilne rešitve za izdajanje računov.

Prednost takšnih digitalnih orodij je predvsem v preprostosti. Osnovni paket Račun123 med drugim omogoča neomejeno izdajanje računov, davčno potrjevanje računov, pošiljanje XML- in UJP-eRačunov ter pregled poslovanja prek mobilne aplikacije. Podjetnik lahko račune izdaja hitro in pregledno, brez zapletenih postopkov ter z manj administrativnega dela. To je še posebej pomembno za posameznike, ki večino poslovnih nalog opravljajo sami in želijo čim več časa nameniti strankam, razvoju storitev ali iskanju novih poslovnih priložnosti.

Paket Start up je namenjen podjetnikom in podjetjem, ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. FOTO: Intesa Sanpaolo Bank

Stabilni temelji za nadaljnjo rast

Začetek podjetniške poti vedno prinaša nekaj negotovosti. Hkrati pa je to obdobje, ko se oblikujejo navade, procesi in poslovne odločitve, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj podjetja.

Pregledno upravljanje financ, enostavno izdajanje računov in dostop do digitalnih storitev podjetnikom pomagajo, da že od začetka vzpostavijo učinkovito poslovanje. Manj časa za administrativna opravila pomeni več prostora za razvoj dejavnosti, delo s strankami in iskanje novih poslovnih priložnosti.