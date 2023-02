Podjetniki, z oddajo vlog za subvencijo ne čakajte na jutri

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ponovno poziva podjetja, da pravočasno oddajo vlogo za pomoč po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Vloge je mogoče oddati na Spirit do jutri, 28. februarja, do 12. ure. Ker roka za oddajo vlog ne bo mogoče podaljšati, minister opozarja, naj podjetja ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije.

Matjaž Han poudarja: »Za pomoč podjetjem z namenom omilitve posledic energetske krize letos namenjamo 650 milijonov evrov. Ta denar smo namenili gospodarstvu, da bo lažje prebrodilo energetsko krizo in ohranilo konkurenčnost. Želim si, da bi čim več prizadetih podjetij izkoristilo to pomoč.«

Ob tem je minister pozval mala in srednje velika podjetja k oddaji vlog: »Poudarjam, da lahko upravičenci za pomoč zaprosijo le še do jutri, do 12. ure, kot je to določeno z zakonom. Kot smo že večkrat opozorili v zadnjih dveh tednih, lahko za pomoč zaprosijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sicer za prvo polovico leta regulirano ceno električne energije. Ta podjetja so zato v prvi polovici letošnjega leta upravičena do pomoči za zemeljski plin ali tehnološko paro, katerih cene niso regulirane. Obenem pa lahko ta podjetja zaprosijo za pomoč za drugo polovico leta za vse tri energente, tudi električno energijo; v drugi polovici leta namreč trenutno še ni regulirana cena niti elektrike niti drugih dveh energentov.«

Kam se obrniti po pomoč?

Aplikacija za elektronsko oddajo vlog na javni agenciji Spirit Slovenija deluje, agencija pa zagotavlja vso potrebno pomoč posameznim upravičencem pri vnosu vloge. Za podporo upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog je Spirit odprl podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko 051 277 880 še danes do 17. ure ter jutri do 12. ure, ko se izteče rok za oddajo vlog. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo prek spletne pošte, za tehnična vprašanja na naslovu spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na naslovu energenti2023@spiritslovenia.si.