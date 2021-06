Podkast: Vojko Golmajer - kakšen je danski pristop k poslu

Toda kaj Danci delajo drugače kot mi?

Že dlje časa velja, da so Danci najsrečnejši narod na svetu. To dokazuje vsakoletna raziskava, ki jo pripravlja Inštitut za raziskovanje sreče, ki ga vodi eden od najbolj priznanih avtorjev na svetu Meik Wiking. Med drugim je napisal tudi knjigi z naslovoma Hygge in Lykke, ki vam ju toplo priporočamo v branje, saj ne označujeta le danskega pristopa k življenju, ampak kot je dejal direktor Veluxa Slovenija in Veluxa Hrvaška, tudi k poslu.V podcastu Svet kapitala s Petro je Vojko Golmajer dejal, da Danci pri svojem poslovanju v središče postavljajo dobrobit in zdravje zaposlenih. "Danski pristop k poslu je premišljen; morda za nekoga, ki je vajen ameriške hitre odzivnosti, celo prepočasen. A to je le navidezno, saj se lahko Danci pohvalijo z zavidljivo produktivnostjo in visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Kar mi je zelo všeč in se tudi izkazuje kot zelo uspešen pristop, je to, da lastniki podjetij niso osredotočeni samo na dobiček." Lastnik družinskega podjetja Velux na primer vselej ob načrtih za prihodnost ali ob uvajanju novitet vpraša: »Kaj za to potrebujemo?«Celoten intervju lahko preberete TUKAJ