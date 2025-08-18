Podnebna varnost je energetska varnost

V nadaljevanju preberite:

Ob vseh negotovostih, ki jih je v zadnjih šestih mesecih povzročila administracija Donalda Trumpa, je jasno nekaj: »podnebne« tehnologije so preteklost, »energetske« pa so v uporabi.

A čeprav bo ta retorični premik nekatere pomiril, je treba priznati, da gre za spremembo besedišča. Temeljne gospodarske in tehnološke sile, ki silijo svet, da se od nafte, premoga in plina preusmeri k nizkoogljičnim tehnologijam z visoko učinkovitostjo, se niso umirile.

V zadnjih dveh desetletjih so podnebne spremembe ena glavnih točk na svetovnem dnevnem redu, kar spodbuja prizadevanja za uvedbo tehnologij, ki bodo zmanjšale emisije ogljikovega dioksida.

A tisti, ki si prizadevajo za to, se zdaj srečujejo s težavami, pa ne le v Združenih državah. Geopolitični dogodki drugod, kot je na primer ruska invazija v Ukrajino, so opozorili na pomembnost cenovne dostopnosti in varnosti energije pred drugimi vidiki.