Podpis memoranduma za regionalno integracijo kapitalskih trgov

Finančni minister Klemen Boštjančič je v Zagrebu skupaj z ministri in predstavniki sedmih držav podpisal memorandum o sodelovanju za regionalno integracijo kapitalskih trgov v srednji in jugovzhodni Evropi. S tem želijo države okrepiti kapitalske trge v regiji.

Skupni projekt je namenjen krepitvi regionalnega bazena kapitala, povečanju likvidnosti trgov in izboljšanju dostopa do mednarodnih vlagateljev prek skupne mednarodne prepoznavnosti, so pojasnili na ministrstvu za finance: »Memorandum med drugim predvideva harmonizacijo regulativnih okvirov, stremi pa tudi k povečanju čezmejnih investicijskih tokov, zmanjšanju odvisnosti od bančnega financiranja in k večjemu izkoriščanju potenciala finančnega sektorja.«

Poleg Slovenije in pobudnice Hrvaške so ga podpisale še Slovaška, Poljska, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Severna Makedonija.

»Razvoj kapitalskega trga je ena od prioritet našega dela, prav tako si prizadevamo krepiti sodelovanje z drugimi državami, saj skupaj lahko dosežemo več. Podpisa tega memoranduma sem zato zelo vesel. Je namreč pomembna priložnost za nadaljnjo krepitev slovenskega kapitalskega trga z regionalnim povezovanjem, hkrati pa dopolnjuje našo strategijo razvoja kapitalskega trga,« meni Boštjančič. Na ministrstvu pravijo, da uspešno izvajajo strategijo razvoja trga kapitala 2023–2230 ter med drugim omenjajo uvedbo individualnih naložbenih računov in dve izdaji ljudskih obveznic, ki jih je vpisalo 2940 vlagateljev.