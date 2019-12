Podpisa sporazuma med Mercatorjem in dobavitelji ni bilo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) naj bi danes z Mercatorjem in Fortenovo podpisala memorandum o sodelovanju, a se je GZS opravičila s sestanka in predlagala, da se podpis memorandoma prestavi, so sporočili z Mercatorja.Predstavniki Mercatorja na čelu s predsednikom uprave Tomislavom Čizmićem in vodstvo Skupine Fortenova na čelu z Maksimom Poletajevim, predsednikom upravnega odbora, in Fabrisom Peruškom, izvršnim direktorjem, naj bi se danes srečali s predstavniki GZS. Podpisali naj bi memorandum, ki naj bi urejal odnose med Mercatorjem in njegovimi dobavitelji ter potrdil sedež upravljanja Skupine Mercator, ki ostaja v Sloveniji. Pred sestankom je GZS predlagala, da se podpis memoranduma prestavi na prve dni januarja prihodnjega leta, predstavniki GZS pa so se opravičili s sestanka, so sporočili z Mercatorja.Mercator in Skupina Fortenova obžalujeta, da se predstavniki slovenskih dobaviteljev napovedanega sestanka niso uspeli udeležiti, so še dodali: »Skupina Fortenova si bo še naprej prizadevala za nadaljnji razvoj Skupine Mercator, prav tako tudi za ohranitev sedeža Mercatorjevega upravljanja v Sloveniji ter za to, da se podpiše memorandum o soglasju, ki bo urejal odnose med Mercatorjem in njegovimi dobavitelji, vključno s slovenskimi. Upamo, da se bodo predstavniki dobaviteljev udeležili naslednjega sestanka in da se bo vprašanje začasnega zasega Mercatorjevih delnic medtem razrešilo.«Fabris Peruško je sicer v četrtek ob odzivu na predlog varuha konkurence zasega delnic Mercatorja dejal, da SID banka in gospodarski minister Zdravko Počivalšek poskušata doseči neenakopraven položaj dobaviteljev, tako da bi slovenski imeli boljše pogoje: »Mi kot podjetje delujemo na tržnih temeljih, zato tega sporazuma ne moremo podpisati, saj je v nasprotju z zakoni EU. Zato smo Počivalška in SID banko prijavili evropski komisiji.«