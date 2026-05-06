Podražitev energentov še zdaleč ni konec

EU je po letu 2022 razpršila nabave nafte, zapleti lahko nastanejo pri preskrbi z letalskim gorivom

Evropa, v nasprotju z azijskimi državami, ob nadaljevanju zapore Hormuške ožine, ne bi smela imeti večjih težav pri preskrbi z naftnimi derivati. Težave so mogoče pri preskrbi z letalskim gorivom kerozinom in ob določenih pogojih občasno tudi z dizelskim gorivom. Toda nadaljevanje krize lahko še precej podraži pogonska goriva. Sedanja preskrba z nafto je približno desetino manjša od povpraševanja, a glavnino tega primanjkljaja pogrešajo azijske države. Prvi podatki vpliva napada na Iran kažejo, da se je črpanje petih naftnih držav ob Perzijskem zalivu marca zmanjšalo za približno osem milijonov sodov. A pri tem je treba dodati, da se črpanje zaradi zaprtja ožine ni ustavilo takoj. Dejanski izpad je še nekoliko večji. Med državami imata največ težav Irak in Kuvajt, ki sta črpanje že marca ...