Podražitvi energentov bo sledila podražitev hrane

Zaradi skoka cen surove nafte postaja hitro končanje konflikta pomembnejše kot odstranitev osovraženega režima.

Skok cen nafte in zemeljskega plina je v nekaterih pogledih še bolj silovit kot ob napadu Rusije na Ukrajino. Napad na Iran in skok cen energentov bo skoraj gotovo opazno vplival na širšo rast cen v Evropi in Sloveniji, v širšem kontekstu pa vpliva na globalno preskrbo z energenti, sam skok cen nafte pa lahko vpliva tudi na potek vojne v Iranu. Cene surove nafte so presegle mejo sto dolarjev za sod. Trimestno število je presegla tako nafta brent kot tudi zahodnoteksaška lahka nafta (WTI). Cena nafte brent je skoraj 28 dolarjev dražja kot prejšnji ponedeljek, kar je v absolutnem znesku največji tedenski skok v zgodovini finančnih trgov. Gneča na črpalkah To se bo že jutri poznalo na naših bencinskih črpalkah, kjer se je vročica pred pričakovano podražitvijo stopnjevala že ob koncu tedna. ...