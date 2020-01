Podružnica Krke podkupovala zdravnike, v Sloveniji tega ne zanikajo

Novinarji romunskega časopisa Libertatea so razkrili, kako je Krka podkupovala romunske zdravnike, da so več let predpisovali njen izdelek Ginko Bilopa. Pri nas je o tem prvi poročal Svet na Kanalu A Romunski preiskovalni novinarji so pridobili več tisoč dokumentov in pričevanja zaposlenih, kar nakazuje na širok sistem podkupovanja. V spletni verziji so pri Libertatei predstavili tudi imena vpletenih zdravnikov, njihovo specializacijo, delodajalca, amortizacijo …Pri Krki objavljenih dokumentov niso zanikali , so pa vsem zaposlenim pri romunski podružnici prepovedali odgovarjati na novinarska vprašanja, poroča Libertatea. Kasneje je Krka iz Slovenije romunskim novinarjem poslala uraden odgovor, da bo »Krka sprejela odločne ukrepe, če so zaposleni v Romuniji zagrešili nezakonita, goljufiva in korupcijska dejanja«.