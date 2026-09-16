Pogoj za naložbe in cenejše kredite je podnebna odpornost

Podnebne spremembe vse bolj neposredno posegajo v poslovne odločitve: od umeščanja proizvodnje in porabe vode do zaščite zaposlenih, dobavnih verig ter pogojev financiranja. Osrednje sporočilo Zelenega zajtrka, ki ga je pripravil CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo, je bilo jasno: prilagajanje ni več obrobna naloga trajnostnih oddelkov, temveč vprašanje poslovne kontinuitete in konkurenčnosti. Po podatkih, ki jih je na dogodku predstavil dr. Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje, se Evropa segreva približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, Slovenija pa sodi v najbolj prizadeto evropsko makroregijo, južno Evropo. Med letoma 1980 in 2025 naj bi vremenski in podnebni dogodki v Evropi povzročili približno 929 milijard evrov gospodarske škode in okoli 440.000 smrtnih ...