Pogovor brez visokih pet: Ema Pogačar, Conditus (Blejske kremšnite)

Da samostojna pot ni lahka, poudarja, lastnica in direktorica podjetja Conditus, ki se nam je tokrat pridružila v sproščenem pogovoru, ki jih na Svetu kapitala pripravljamo s podjetniki, podjetnicami, voditelji ter voditeljicami, ki so si tlakovali uspešno kariero. Slednji so nam zaupali nekatere manj znane in bolj osebne podrobnosti svoje poti v karieri. Prav te pa bi vam lahko bile v pomoč, inspiracijo ali pogum.Tokrat svojo zgodbo deli uspešna podjetnica, diplomirana ekonomistka, ki je celotno življenje in delo usmerila na področje turizma in gostinstva. Nazadnje je prevzela mesto direktorice drugega največjega hotela v Sloveniji – hotela Park na Bledu in vodenje direkcije turizma v družbi Sportina. Aktivno je sodelovala pri kompletni preureditvi Vile Prešeren na Bledu in pripravila poslovni načrt rabe Vile Bled in Pristave.