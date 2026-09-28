Pokrijemo vse, kar šteje. Tudi prve korake v prihodnost

Pri vseh teh odločitvah je pomembno, da imate ob sebi partnerja, ki razume različne življenjske potrebe.

V NLB verjamemo, da dobre finančne odločitve nastajajo takrat, ko imate vse na enem mestu. Zato družinam ponujamo celovit nabor finančnih rešitev, od vsakodnevnega bančništva, kreditov in zavarovanj do naložb ter dolgoročnega varčevanja. Skratka, pokrijemo vse. Tudi takrat, ko razmišljate o prvih korakih svojega otroka v prihodnost.

Da bi starše spodbudili k zgodnjemu načrtovanju otrokove finančne poti, vsem otrokom, rojenim v letu 2026, podarimo 100 evrov za naložbo v krovni sklad NLB Skladi.

Darilo za prve korake v prihodnost

Otrok, rojen v letu 2026, lahko pridobi posebno ugodnost, če njegov zakoniti zastopnik:

sklene NLB Skladi – Varčevalni načrt za otroka,

odpre NLB Prvi račun, če ga otrok še nima.

V tem primeru NLB zagotovi 100 evrov za nakup enot izbranega podsklada v okviru otroškega varčevalnega načrta. Otrok prejme tudi redno ugodnost NLB Prvi račun v višini 10 evrov skladno z veljavno ponudbo, zakoniti zastopnik pa simbolično darilo v spomin na ta pomemben življenjski trenutek.

Akcija velja za otroke, rojene v letu 2026, ob pristopu k NLB Skladi – Varčevalnemu načrtu za otroka najpozneje do 30. junija 2027. Ker prihodnost gradimo korak za korakom. In ker je najlepše darilo pogosto tisto, ki otroku odpira možnosti za jutri.

Zakaj začeti čim prej?

Pri varčevanju za otroka je čas velika prednost. Daljše obdobje varčevanja pomeni več možnosti za rast prihrankov in lažje doseganje pomembnih življenjskih ciljev. Morda bo vaš otrok nekoč želel študirati v tujini, kupiti prvo stanovanje, uresničiti podjetniško idejo ali pa si zagotoviti večjo finančno varnost ob vstopu v samostojno življenje. Z rednim in dolgoročnim varčevanjem lahko že danes gradite temelje za te pomembne mejnike. Tudi manjši zneski, ki jih namenjate redno, lahko na dolgi rok ustvarijo pomembno razliko. Zato velja preprosto pravilo: prej ko začnete, več možnosti odprete za prihodnost.

NLB Skladi omogočajo preprost in prilagodljiv način dolgoročnega varčevanja za otroka. Starši lahko odprete NLB Skladi – Varčevalni načrt za otroka ter vanj redno, brez vstopnih stroškov, vplačujete zneske že od 40 evrov na mesec. Varčevanje lahko prilagodite svojim finančnim zmožnostim in ga skozi leta spreminjate glede na potrebe vaše družine. Sredstva, ki jih namenite za otrokovo varčevanje, upravlja izkušena ekipa upraviteljev premoženja, vi pa z ustrezno izbranim vzajemnim skladom in dolgoročnim varčevanjem pomagate ublažiti vpliv kratkoročnih tržnih nihanj.

Več informacij o ponudbi je na voljo tukaj.

FOTO: NLB Skladi

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, info@nlbskladi.si, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Popolne informacije o tveganjih so navedene v Prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumentih s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Krovni sklad NLB skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

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