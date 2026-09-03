Kaj se dogaja z delnicami Vzajemne pol leta po kotaciji

Pred pol leta so bile na Ljubljansko borzo uvrščene delnice Vzajemne. Čeprav je to ena manjših borznih družb, je uvodne dni in teden zaznamovalo pestro trgovanje in nenavadno nihanje tečaja. Tečaj se je nato postopno nižal, a primerjava z večjima zavarovalnicama še vedno kaže na visoko vrednost. Tudi število sklenjenih poslov je primerljivo z večjimi borznimi družbami. V pol leta je bilo z delnicami Vzajemne sklenjenih okoli 14.000 poslov z 2,1 milijona delnicami. Skupna vrednost poslov pa je presegla štiri milijone evrov. A pri tem je nujno treba dodati, da je bila vrednostno šestina prometa opravljenega v prvih treh dnevih trgovanja. Tudi število poslov se postopno zmanjšuje, čeprav je to še vedno zelo veliko glede na velikost Vzajemne, ki ima zdaj okoli sto milijonov evrov borzne ...