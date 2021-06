Poleg letal bodo na Brniku pristajali tudi droni

V nadaljevanju preberite:



Podobe ljubljanskega letališča ne spreminja le nov potniški terminal, ki so ga včeraj odprli, ampak v okolici raste pomemben logističen center. Obstoječim skladiščem se bodo pridružila nova; regijski center bo tu odprl kitajski Huawei, Cargo-partner bo prihodnje leto, prej od prvotnih načrtov, povečal svoj brniški logistični center. Kakšne načrte imata podjetji Huawei in Cargo-partner? Kje so prednosti Slovenije ter kje težave in rešitve?