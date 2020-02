Poleti letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom

Med Ljubljano in Tel Avivom bo poleti letela izraelska letalska družba Israir Airlines.



Tretja največja izraelska letalska družba bo med koncem maja in sredino oktobra letališči povezovala dvakrat tedensko, in sicer z airbusom A320 s 180 sedeži.



»Slovenski turizem se je uspešno predstavil poslovni in splošni izraelski javnosti na sejmu IMTM v Tel Avivu. Slovenija je na tem trgu prepoznavna in vse bolj zaželena turistična destinacija, kar se v letošnjem letu pozitivno odraža z vzpostavitvijo nove letalske povezave Tel Aviv - Ljubljana prevoznika Israir Airlines,« so sporočili s Slovenske turistične organizacije.