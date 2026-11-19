Iz Darsa so sporočili, da je policija upravo družbe obvestila o uspešnem zavarovanju skoraj 1,6 milijona evrov od skupno 1,8 milijona evrov spornih nakazil v nedavnem kibernetskem napadu. Zavarovana sredstva so v postopku vračila Darsu, medtem ko aktivnosti pristojnih organov v zvezi s preiskavo suma kaznivega dejanja goljufije še potekajo.

Nadzorni svet Darsa pa se je na današnji izredni seji seznanil z vmesnim poročilom o okoliščinah spornih nakazil na fiktivne račune v tujini, dosedanjimi ugotovitvami ter ukrepi, ki jih je uprava družbe sprejela za razjasnitev dogodka in zaščito interesov družbe. Ob tem je izrazil popolno zaupanje upravi družbe in podprl njena dosedanja prizadevanja za razjasnitev okoliščin dogodka.

Forenzična preiskava

Na podlagi obravnavanega vmesnega poročila je nadzorni svet upravi družbe naložil, da nemudoma pristopi k izvajanju predstavljenih ukrepov, vključno z izvedbo forenzične preiskave spornih nakazil na fiktivne račune v tujini, ter zagotovi celovito ugotovitev objektivne in subjektivne odgovornosti vseh vpletenih. Ob tem je poudaril pomen doslednega izvajanja ukrepov za krepitev notranjih kontrol in preprečevanje podobnih dogodkov v prihodnje.

»V interesu družbe, njenega lastnika in širše javnosti je, da se vse okoliščine dogodka celovito in strokovno razjasnijo ter da se na podlagi ugotovitev sprejmejo ustrezni ukrepi. Ker notranja preiskava in postopki pristojnih organov še potekajo, družba DARS v tej fazi ne more podajati podrobnejših pojasnil, ki bi lahko vplivala na njihov potek,« pojasnjujejo v družbi.