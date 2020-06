Policijska preiskava na sedežu Adrie Airways

Forenzični pregled

Lastnica že likvidirana

Na sedežu Adrie Airways v stečaju poteka policijska preiskava. O tem je najprej poročal spletni portal 24ur.com , informacijo pa je za Delo potrdil stečajni upravitelj propadlega letalskega prevoznika. »Več v tej fazi ne morem komentirati,« je dodal. S policije so nam že pred časom odgovorili, da v Adrii Airways preiskujejo sume zlorabe položaja in poslovne goljufije ter tatvino 5000 dolarjev (okoli 4500 evrov). Poleg denarja je izginil tudi fotoaparat, kar je stečajni upravitelj prav tako prijavil policiji. To bi lahko zanimali računovodski triki, prodaje premoženja med povezanimi osebami, odtekanje denarja ...Morebitno odškodninsko odgovornost nekdanjih direktorjev propadle družbe preiskuje tudi revizorska družba Ernst & Young . Pri tej je Pustatičnik naročil forenzični pregled preteklih poslov. Stečajni upravitelj je namreč po primopredaji poslov in po pregledu dokumentacije Adrie Airways ugotovil, da bi bilo smiselno izvesti izredno revizijo poslovanja družbe v preteklosti, temeljito pregledati predvsem morebitno odškodninsko odgovornost nekdanjih zastopnikov in morebitna izvedena izpodbojna dejanja, s čimer bi lahko bila stečajna masa oškodovana.Morebitna sporna dejanja nekdanjega vodstva bi torej upnike še dodatno oškodovala. Premoženje letalske družbe namreč ne zadošča niti za terjatve nekdanjih zaposlenih, kaj šele za navadne upnike – najemniki letal, letalska industrija, kupci vozovnic –, ki ne bodo poplačani. Upniki so namreč v stečaju Adrie Airways prijavili za 150,9 milijona evrov terjatev, po sedanjih ocenah pa stečajna masa znaša 6,2 milijona evrov, od tega bo približno tretjino namenjenih za stroške stečaja.Nemška družba 4K je Adrio Airways kupila leta 2016 za simbolično kupnino 100.000 evrov. Kot smo poročali, sta po pogodbi takrat država in 4K letalsko družbo, ki se je že utapljala v rdečih številkah, dokapitalizirali, in sicer država s 3,1 milijona evri, kupec z milijonom.Ob stečaju sta bila lastnika Adrie Airways malteški rezident, ki je solastnik družbe postal po pripojitvi njegove družbe STBE k Adrii, in nemško podjetje AA International Aviation Holding, prek katerega je bil lastnik slovenskega prevoznika nemški sklad 4K Invest. AA International Aviation Holding je bil decembra lani, torej kmalu po stečaju Adrie Airways, likvidiran. Slednje predstavlja dodatno težavo pri iskanju sledi o nepravilnostih in morebitni tožbi zoper odgovorne., ki je bil ena ključnih oseb v ozadju 4K Investa in je vodil AA International Aviation Holding, je medtem konec lanskega leta v Münchnu ustanovil novo podjetje HDS 35.