Policisti bodo precej zasedeni s prevažanjem domnevno alkoholiziranih voznikov

V veselem decembru policija že tradicionalno še posebno aktivno nadzira psihofizično stanje voznikov, saj je znano, da je to čas, ko mnogi še posebno radi pregloboko pogledajo v kozarec. Hkrati pa se ve, kako nevarne učinke ima vožnja pod vplivom alkohola na prometno varnost. V vseh razvitih družbah ta ravnanja udeležencev v prometu zato omejujejo s strogimi sankcijami, pri nas pa je pred časom močno odmevala odločitev ustavnega sodišča, s katero so sodno verodostojnost alkotesta izničili. Omeniti velja, da podobnega vprašanja ustavni sodniki niso imeli prvič na mizi, a je bila odločitev prej drugačna.

Merjenje koncentracije alkohola v izdihanem zraku z indikatorji alkohola oziroma alkotesti je najpogostejši način ugotavljanja, ali je in kako močno je pijan udeleženec v prometu. Slovenska zakonska ureditev, ki policijo pooblašča za uporabo alkotesta in sankcioniranje, velja že od uveljavitve prvih zakonov o varnosti cestnega prometa. Sedanja ureditev je določena z zakonom o pravilih cestnega prometa, ki velja od leta 2011, vendar so se določbe čez leta še dopolnjevale.