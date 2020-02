Politico: Zuckerberg podpira večjo obdavčitev spletnih velikanov

Po poročanju portala Politico bo Mark Zuckerberg v jutrišnjem govoru na varnostni konferenci v Münchnu pozval k spremembam davčnih sistemov, tako da bi bili tehnološki velikani, kot so Facebook in Google, obdavčeni v državah, kjer dohodek tudi ustvarijo, in ne zgolj tam, kjer ga prijavijo.»Razumemo, da bodo davčne spremembe pomenile, da bomo morali plačati več davkov in v različnih državah,« je menda dejal ustanovitelj Facebooka in države pozval, da pripravijo dogovor v okviru pogajanj ki potekajo v OECD.»Tudi mi si želimo davčnih sprememb in vesel sem, da si OECD prizadeva za to,« je imel Zuckerberg menda zapisano v ...