Poljaki so zaustavili prodajo Intersporta

Poljski sklad Enterprise Investors je zaustavil postopke prodaje Intersporta, je v pogovoru za Delo potrdil partner sklada Michał Kędzia. Ta je pojasnil, kdo se je zanimal za trgovca s športno opremo in zakaj ga niso prodali. Povedal je tudi, kakšni so načrti s to družbo in kako je poslovala lani.

Vprašali smo ga tudi, ali poljski sklad zanima še kakšna investicija v Sloveniji. Potrdil je pogovore za nadaljnja vlaganja pri nas. Kdaj bi o tem lahko bilo več znanega?