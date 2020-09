Poljski Lot začasno ukinja lete z Brnika

Poljski letalski prevoznik Lot bo ta mesec začasno ukinil letalske povezave med Ljubljano in Varšavo. Med omenjenima mestoma bo nazadnje poletel 16. septembra, nato pa do začetka zimske sezone ne. V zimski sezoni medtem ni več pričakovati letov nizkocenovnega prevoznika Wizzair med Ljubljano in belgijskim Charleroijem.



Napovedi glede letalskega prometa sicer še naprej ostajajo precej negotove. Po poročanju portala Ex-Yu Aviation so tudi pri prevozniku Lot Polish Airlines še vedno možne spremembe tudi za zimsko sezono, saj tako kot pri ostalih prevoznikih tudi Lot še ni dokončno potrdil zimskega voznega reda. Ta bo začel veljati konec oktobra.



S 13. septembrom bo sicer z Brnika v Amsterdam začasno prenehal leteti tudi nizozemski nizkocenovnik Transavia, povezavo naj bi obnovil konec oktobra. Razlog za začasno ukinitev letos je v tem, da je Slovenija Nizozemsko uvrstila na rdeči seznam epidemiološko tveganih držav.

Wizzair pozimi ne bo letel v Charleroi

Medtem ko je v zimski sezoni glede na napovedi pričakovati, da bo lete iz Ljubljane v Bruselj vendarle obnovil Brussels Airlines - ta je začetek letov na tej destinaciji že večkrat prestavil -, pa po poročanju portala Ex-Yu Aviation pozimi v Belgijo ne bo letel nizkocenovnik Wizzair. Wizzair naj bi zadnji let med Ljubljano in Charleroiem opravil 24. oktobra, znova pa naj bi na tej destinaciji dvakrat tedensko letel šele 30. marca prihodnje leto.



Z ljubljanskega letališča sicer trenutno poleg Lota in Transavie, ki napovedujeta začasno ukinitev letov, letijo Air Serbia z leti v Beograd, Montenegro Airlines z leti v Podgorico, Lufthansa z leti v Frankfurt, Wizzair z leti v Charleroi, Air France z leti v Pariz, Turkish Airlines z leti v Istanbul ter Easyjet z leti v Berlin in v London.



Aeroflot, ki bi Ljubljano povezal z Moskvo, svoje odločitve še ni sporočil. Finnair se bo medtem na ljubljansko letališče vrnil v poletni sezoni 2021. Glede na trenutne napovedi kaže, da v letošnjem poletnem voznem redu letov v londonski Luton in Stansted ne bo vzpostavil Easyjet. Lufthansa bo v München po pisanju Ex-Yu Aviation iz Ljubljane zelo verjetno začela leteti šele v poletni sezoni 2021, prav tako Swiss v Zürich.



Letos na brniškem letališču ni pričakovati niti letov Iberie v Madrid, British Airwaysa na londonski Heathrow, ukrajinske družbe Windrose v Kijev in prevoznika Israir v Tel Aviv.