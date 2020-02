Polom na evropskih borzah

Izbruh virusa pri naših zahodnih sosedih se močno pozna na evropskih borzah. Pričakovano je najbolj zdrsnil indeks milanske borze, ki je pol ure po odprtju trgov štiri odstotke niže kot v petek. A tudi druge borze s padci ne zaostajajo veliko.



Kljub sobotni zmagi nad Spalom so v Milanu za kar sedem odstotkov zdrsnile delnice nogometnega kluba Juventus iz Torina. Več kot šest odstotkov nižje so tudi delnice proizvajalca čipov STMicroelectronics, proizvajalca gum Pirelli in modnega velikana Salvatore Ferragamo.



Indeks evropskih delnic je izgubil več kot tri odstotke. Nemški Dax je 3,6 odstotka nižje kot v petek. Več kot tri odstotke niže so indeksi pariške borze ter borz v Amsterdamu in Københavnu.



Dva odstotka niže kot v petek je tudi indeks ljubljanske borze, ob kar opazno povečanem obsegu trgovanja. Najbolj, za skoraj pet odstotkov so se v Ljubljani pocenile delnice Cinkarne Celje, za pet odstotkov delnice Save Re, štiri odstotke nižje so tudi delnice Krke.