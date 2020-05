Položaj v avtoindustriji močno poslabšan

Zmanjšala so se naročila.

Pomoč nemški industriji konec maja ali junija.

Položaj še nikdar tako slab.

Kot kaže najnovejša raziskava münchenskega ekonomskega inštituta Ifo, se je razpoloženje v nemški avtomobilski industriji aprila močno poslabšalo, indeks ocene aktualnega položaja še nikoli doslej ni bil tako nizko.Pričujoči kazalnik je tako v aprilu znašal –85,4 točke (marca –13,2 točke), kar je po navedbi inštituta Ifo največji padec in najnižja vrednost od začetka tovrstnega merjenja, ki so ga uvedli po združitvi obeh Nemčij leta 1990. Kot je dejal vodja njihovih raziskav, Klaus Wolhrabe, v tej ključni industriji še nikoli prej niso zabeležili tako pesimističnih številk. V zadnji finančni krizi je indeks najnižjo vrednost dosegel aprila 2009, ko je znašal –82,9.Zmanjšala so se naročila in po drugi strani povečale zaloge; v prvem primeru se je indeks poslabšal na –76,7 (marca –10,1), v drugem pa povečal na 40,5 (14,6). Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti v avtomobilski industriji je upadla na 45 odstotkov, kar je prav tako najniže po združitvi Nemčij, močno so se zamajala tudi proizvodna in izvozna pričakovanja za prihodnje mesece.Še eno v vrsti opozoril glede veliko manjše prodaje avtomobilov v tem najmočnejšem evropskem gospodarstvu je pred dnevi podala analitična družba IHS Automotive. Kot je njeno analizo navajal Automobilwoche, se bo prodaja osebnih vozil v Nemčiji letos zmanjšala za 20 odstotkov. Lani so jih sicer prodali nekaj več kot 3,6 milijona.Objava teh pesimističnih podatkov je prišla pred konferenčnim klicem, v katerem naj bi se danes nemška kanclerka Angela Merkel pogovarjala z direktorji nemških avtomobilskih družb. Kot je včeraj za agencijo Reuters dejal njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert, ne bo med klicem sprejeta nobena odločitev. Nemška avtomobilska industrija s Volkswagnom na čelu je nedavno znova zagnala proizvodnjo in si prizadeva za subvencije za spodbuditev povpraševanja po avtomobilih, nazadnje so bile te uvedene leta 2009. Merklova, katere kabinet se ukvarja z morebitnim širokim paketom spodbude gospodarstvu, v kar bi bile vključene tudi avtomobilske družbe, je že pred dnevi izjavila, da je treba pomoč združiti s prizadevanjem za zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida. Nemški finančni minister Olaf Scholz je po poročanju Reutersa izjavil, da bo paket predstavljen konec maja ali v začetku junija.