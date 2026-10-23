Pomanjkanje kadrov prinaša več dela, ne višjih plač

Napovedi delodajalcev za drugo polletje 2026 so zadržani: predvidevajo 2,1-odstotno rast zaposlenosti in več kot 31 tisoč zaposlitev, ugotavlja napovednik zaposlovanja zavoda za zaposlvovanje. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu (5,4-odstotka), sledijo delodajalci v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu. Zmanjšanje zaposlenosti so napovedali le v dveh dejavnostih: v založništvu, radiodifuziji, produkciji in distribuciji vsebin ter v izobraževanju. V anketi je sodelovalo 2.752 delodajalcev. Ta je pokazala, da bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd., ...