Pomembni rezultati – sprememba sentimenta?

Ponovna vzpostavitev delovanja vladnih organov v Združenih državah Amerike (ZDA) delniškim trgom ni pomagala. Korekcija delniških tečajev, ki se je začela zadnje dni oktobra, je bila zgolj delno posledica pomanjkanja objav podatkov v času nedelovanja države. Večji del »odgovornosti« je pripisati nadaljnjemu zniževanju obrestnih mer v ZDA in skepsi investitorjev o (ne)vzdržnosti vlaganj v umetno inteligenco ter ohranjanju dinamike rasti tehnološkega sektorja. Temu primerno je v zadnjem tednu še naprej najbolj izgubljal tehnološki sektor, bistveno bolj privlačni pa so bili neciklični sektorji (zdravstvo, osnovne potrošne dobrine itd.). Ne glede na izgube in višjo volatilnost pa je ostajalo upanje preobrata, saj je v sredini prejšnjega tedna poslovne rezultate za tretje četrtletje objavljala Nvidia, trenutno že nekaj časa najvrednejše podjetje na svetu in vodilni proizvajalec polprevodnikov za umetno inteligenco.

indeks Nasdaq

Signali ameriške centralne banke (Fed) imajo, kakorkoli gledamo, še zmeraj močan kratkoročni vpliv. Čedalje jasnejše odmikanje decembrskega znižanja obrestne mere v ZDA je najbolj negativno vplivalo na tehnološki sektor. Velika utež tega sektorja pa je posledično navzdol povlekla tudi delniške indekse. Nekaj skrbi brez dvoma – zaradi pomanjkanja (neobjave) podatkov – povzročata tudi nejasno stanje na trgu dela in višina inflacije. Zaradi tveganj, povezanih s tem, se je dogajala rotacija, sicer znotraj naložbenega razreda delnic, v manj volatilne sektorje. Tehnološki sektor in podjetja, povezana z umetno inteligenco, so višje vrednotena, kar pomeni, da je večja možnost korekcije, če rezultati ne upravičijo visokih pričakovanj. Sredi tedna je bila objava rezultatov Nvidie morda v tem trenutku prelomna za delniške trge. Z rezultati smo dobili ne samo izjemne številke poslovanja preteklega četrtletja, ki so presegle pričakovanja, temveč tudi napovedi, ki potrjujejo, da dinamika naložb v umetnointeligenčna okolja še zdaleč ne izgublja moči. Objektivno bi, zaradi teh rezultatov, moral biti negativni sentiment kratkoročno na trgih oslabljen, lahko tudi izrinjen.

Slavko Rogan, višji upravljavec investicijskih skladov pri Triglav Skladih FOTO: Jernej Lasic

Negativni sentiment je prevladoval tudi v evropskem prostoru. V povprečju so evropske delnice prejšnji teden izgubile od tri do pet odstotkov. Nemške delnice so se približale celo petmesečnemu dnu, in to kljub temu da so bili vsaj za odtenek boljši podatki o industrijski proizvodnji za september. Prav tako boljši je bil v istem mesecu tudi nemški izvoz (strukturno gledano pa se izvoz letos zmanjšuje v ZDA in tudi na Kitajskem). Nemški izvozniki se trenutno soočajo s trojnim kitajskim »šokom«: slabšim povpraševanjem po nemških proizvodih na Kitajskem, okrepljeno konkurenco kitajskih proizvajalcev na nemškem in zunanjih trgih ter odvisnostjo od Kitajskih redkih surovin.

Podobno negativna slika, kot je v Evropi in ZDA, je prevladovala v azijsko-pacifiškem delu. Pričakovanja o spremembah politik pod novo japonsko premierko, katere vlada naj bi zasledovala ohlapno fiskalno politiko in se zavzemala za previdnost pri dvigovanju obrestnih mer, so znižala vrednost valute. Medtem pa je zaupanje med japonskimi proizvajalci novembra doseglo najvišjo raven v skoraj štirih letih.