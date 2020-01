Pomlad po izgubljenem desetletju

Točno deset let je minilo, odkar se je slovenski borzni indeks SBITOP nazadnje gibal okoli vrednosti tisoč indeksnih točk. Izgubljeno desetletje za delničarje slovenskih borznih družb je svoje dno doseglo kar štiri leta pozneje, kot je propadla banka Lehman Brothers in so delniški tečaji po svetu zgrmeli v propad. Z drugimi besedami: medtem ko je večina kapitalskih trgov po svetu že močno rasla, je naša borza še vedno tonila. Borze po svetu so začele svojo pot navzgor že spomladi leta 2009 in so v enakem bikovskem trendu še danes. Samo obrobni trgLjubljanska borza vrednostnih papirjev v minulem desetletju ni bila del ...