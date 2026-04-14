Pomladna srečanja MDS morajo prinesti tri reforme

Države članice MDS morajo biti drznejše pri zahtevanju resničnih strukturnih sprememb.

Marca je Kenija naredila strateški korak h gospodarski samostojnosti. Finančno ministrstvo je napovedalo, da za preostanek proračunskega leta, ki se konča junija, ne potrebuje sredstev Mednarodnega denarnega sklada. Namesto tega je kenijska vlada zbrala 588 milijard šilingov (3,85 milijarde evrov) s prvo javno ponudbo delnic družbe Kenya Pipeline Company, prodajo deleža v družbi Safaricom in izdajo novih evroobveznic. To je približno petkrat več, kot bi MDS ponudil v enem letu. Kot je dejal minister za finance John Mbadi, Kenija ne potrebuje »reševanja«. S tem, da je izkoristila svoja sredstva in dostopala do mednarodnih kapitalskih trgov po lastnih pogojih, je Kenija uveljavila prav tisto vrsto fiskalne suverenosti, ki jo je multilateralni sistem zasnoval za krepitev, ne pa za ...