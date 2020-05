Pomoč prevoznikom, žičničarjem in sprememba ZGD

Tretji protikoronski paket naj bi prinesel tudi spremembe zakona o gospodarskih družbah, in sicer dvomesečno podaljšanje roka za izvedbo revizije letnih poročil in preiskave računovodskih izkazov ter za posredovanje letnih poročil Ajpesu. Velike družbe bi tako morale letna poročila oddati do konca oktobra. Za dva mesece, na konec oktobra, se podaljšuje tudi rok za zasedanje letne skupščine, na katerem ta odloča o uporabi bilančnega dobička in razrešnici. Po novem si bodo nadzorniki lahko začasno samo znižali plačilo, za kar bo potrebna soglasna odločitev. Za tak ukrep torej ne bo treba sklicati skupščine.Ker ima v ...