Ponovno odkritje dividendnih skladov

Dividendni skladi so obetavna naložbena možnost za vlagatelje, ki cenijo redne donose, dolgoročno rast in stabilnost. S kombinacijo visokih dividend in potenciala za rast kapitala ponujajo privlačen način za trajnostno doseganje finančnih ciljev, zlasti v negotovem gospodarskem okolju. Zato si dividendni skladi zaslužijo stalno mesto v portfelju vlagateljev.

Večino tipičnih delniških dividend, zlasti tako imenovane kakovostne delnice, odlikujeta trden poslovni model in cenovna moč. Ta cenovna moč je še posebej pomembna v času visoke inflacije. Podjetja, ki so sposobna višje vhodne stroške prenesti na svoje stranke, lahko najbolje ohranijo svojo dobičkonosnost in tudi v gospodarsko težjih časih ohranijo ali v idealnem primeru celo povečajo izplačila dividend. Visoka kakovost bilance stanja in obvladljiv dolg sta nadaljnji zahtevi za dividendne delnice. Različne študije kažejo, da trenutno prevladujoči inflacijski režim (nad trendom, a upadajoč) v zgodovinskem kontekstu zelo močno govori v prid dividendnim delnicam.

Pomen zgodovine dividend

Pri izbiri dividendnih delnic je treba podrobneje proučiti dividendno zgodovino podjetja. Od kdaj podjetje izplačuje dividende in ali jih je redno povečevalo? Ali so se kdaj dividende zmanjšale in če da, zakaj? Pri tako imenovanih dividendnih aristokratih (podjetjih, ki so svoje dividende neprekinjeno povečevala vsaj 25 let) pa obstaja tveganje, da se bo rast bistveno upočasnila in da se bo izgubila inovativnost. Prav tako je treba upoštevati razmerje med dividendami in prostim denarnim tokom oziroma čistim dobičkom. Podjetjem, ki se zatečejo k rezervam za izplačilo dividend, se je treba izogibati.

Uspešni portfelji dividendnih delnic

Uspešen portfelj delniških dividend bi moral vsebovati dovolj sestavljavcev. Sestavljavci donosov so podjetja, ki so v daljšem obdobju stalno povečevala vrednost za delničarje, saj so dosegala konstantno visoke donose naložb ter ustvarjeni dobiček in denarni tok smiselno vlagala nazaj v lastno poslovanje. Pri tem igrata ključno vlogo tržni položaj in vprašanje, ali podjetju uspe doseči prevladujoč položaj na svojih področjih delovanja.

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG

Tudi v našem delniškem skladu z dividendami izbiramo delnice podjetij, ki imajo daljšo zgodovino neprekinjenega povečevanja dividend. Poleg tega se osredotočamo na podjetja z močnim poslovnim modelom in dobro cenovno močjo. Približno 35 odstotkov sklada sestavljajo delnice podjetij z dokaj nizkim dividendnim donosom (do 80 odstotkov dividendnega donosa indeksa MSCI World), ki pa imajo v povprečju več kot 20-odstotno letno rast dividend. S tem želimo pokriti tudi področje rasti, da bi lahko v cikličnih fazah rasti čim bolje sodelovali.

Ocena ESG v investicijskem procesu

Ocena ESG ima pri Raiffeisen Capital Managementu velik pomen. Poleg privlačnih dividendnih donosov mora tudi ocena ESG na ravni portfelja doseči zelo visoko vrednost. Če se dve podjetji v analizi »od spodaj navzgor« izkažeta z enakim rezultatom, se daje prednost delnici z višjim ESG-rezultatom.