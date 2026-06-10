Ponudbo banke Raiffeisen za Addiko sprejelo več kot polovica delničarjev

Za avstrijsko banko se poteguje tudi NLB, ki pa je kljub višji ceni manj uspešna.

Avstrijska banka Raiffeisen je v prevzemni ponudbi za banko Addiko presegla 50-odstotni delež sprejetih ponudb delničarjev. Raiffeisen v prevzemu tekmuje z NLB in za delnico ponuja 26,5 evra, pri čemer največjemu delničarju ponuja odkup dela bančne mreže Addiko. NLB za delnico ponuja 33,5 evra. Obe tekmici sta prag uspešnosti postavili pri 75 odstotkih lastništva. Iz banke Raiffeisen so sporočili, da so ponudbo sprejeli delničarji s skupno 9.8731.951 delnicami, kar predstavlja 50,4 odstotka vseh delnic Addiko. Med delničarji, ki so sprejeli ponudbo, je tudi srbski holding Alta, ta bo v primeru uspešnega prevzema odkupil bančno mrežo Addiko banke v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Alta ima uradno približno desetino lastništva, vendar pa trdi, da njen delež, vključno z nakupnimi ...