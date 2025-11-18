Ponudbo za reško ladjedelnico oddala le Iskra družine Šešok

Veljavno ponudbo za prevzem reške ladjedelnice 3. maj Rijeka 1905 je včeraj oddalo le podjetje Iskra brodogradilište 1 Šibenik, ki je v lasti slovenske Iskre družine Šešok, so potrdili v hrvaškem Centru za restrukturiranje in prodajo (CERP).

Da je to bila težka odločitev, je na svojem profilu linkedin zapisal direktor Iskre Klemen Šešok, saj te ladjedelnice ni uspelo rešiti še nikomur: »Rešili smo ladjedelnico v Šibeniku in podjetje Elko in uspelo nam bo tudi to.«

Ponudba velja 120 dni, kar je rok, v katerem lastniki in poslovodstvo Iskre brodogradilišta pričakujejo rešitev okoliščin, povezanih s stečajem ladjedelnice, da bi brez dodatnih bremen lahko začeli izvajati svoj poslovni načrt.