FOTO:O koronavirusu poglobljeno poroča tudi gospodarska redakcija

Širjenje koronavirusa oziroma vse ostrejši ukrepi za njegovo preprečevanje vplivajo tudi na evropsko industrijo. Po Italiji so o zaustavitvah tekočih trakov včeraj poročali še iz več drugih evropskih držav, zadnji je tovarne zaprl BMW. Slovenski dobavitelji jih bodo zaprli v nekaj dneh, nekaterim podjetjem primanjkuje delavcev Evropska centralna banka (ECB), ki jo vodi, v svojih scenarijih gospodarske rasti za leto 2020 zaradi negativnih učinkov pandemije novega koronavirusa pričakuje, da bi lahko bruto domači proizvod v evrskem območju upadel za 1,3 do deset odstotkov. Kot najbolj realen scenarij naj bi v banki označevali petodstotni padec BDP.Zato je ECB včeraj ponoči napovedala dodaten, 750 milijard evrov vreden program odkupovanja obveznic. Ukrep so poimenovali urgentni pandemični program odkupov.Iz globalnega poglejmo v Slovenijo. Fiskalni svet, ki ga vodi, ocenjuje, da je razglasitev epidemije v Sloveniji neobičajen dogodek, ki po zakonu o fiskalnem pravilu omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe, namenjene blaženju posledic takšnega dogodka, in s tem začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.Ključno je, da vlada zagotovi, da bodo šok zaradi novega koronavirusa preživela vsa podjetja, ki bi sicer normalno poslovala. Na drugi strani je treba narediti vse, da se ohrani povpraševanje, poudarja nekdanji finančni minister. Za zagon gospodarstva po končanju karantene pa bodo potrebni denarni in fiskalni ukrepi ter psihološka sporočila za vzpostavitev zaupanja potrošnikov in podjetij, dodaja ekonomistJe pa koronavirus priložnost za posel. Medtem ko so klasične neživilske trgovine in storitveni obrati pri nas in po svetu večinoma zaprti ali samevajo, spletna prodaja v času koronavirusa cveti. Spletna trgovina Amazon je ta teden naznanila, da bo zaradi povečanega obsega naročil dodatno zaposlila 100.000 ljudi, prodaja pa v tem času raste tudi našim spletnim ponudnikom. Nekateri slovenski spletni trgovci v teh dneh krepijo svoje ekipe, saj se je obseg spletnih nakupov zaradi epidemije koronavirusa krepko povečal. Čeprav so klasične živilske trgovine še vedno odprte, komaj dohajajo spletna naročila.Pojav koronavirusa je razkril, da je zaščitnih mask, odpornih proti virusu, premalo. Zalog v blagovnih rezervah ni bilo dovolj, niti ni bilo dovolj proizvodnih kapacitet za proizvodnjo. Ker je virus izbruhnil na Kitajskem, so se s tem problemom prvi spoprijeli Kitajci in ga tudi rešili. Na svoj način ga rešuje tudi Evropa.