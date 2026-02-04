  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Poplave in požari nam pokažejo, kako (ne)odporna družba smo

    Šest ministrov je razpravljalo o strateški odpornosti družbe. Kaj so do zdaj postorili na tem področju in kakšni izzivi so še pred njimi?
    Okrogla miza pod taktirko profesorja obramboslovja Iztoka Prezlja je odprla današnjo konferenco Dual-Use. FOTO: Dejan Javornik 
    Galerija
    Okrogla miza pod taktirko profesorja obramboslovja Iztoka Prezlja je odprla današnjo konferenco Dual-Use. FOTO: Dejan Javornik 
    Novica Mihajlović
    Borut Tavčar
    4. 2. 2026 | 10:25
    4. 2. 2026 | 10:47
    6:52
    A+A-

    Na prvi okrogli mizi današnje konference Dual use Slovenija 2026 je nastopilo šest ministrov vlade Roberta Goloba. V kongresnem centru na Brdu pri Kranju so pred nekaj več kot 400 udeleženci ministri razpravljali so o strateški odpornosti države na več področjih, od prehranske do infrastrukturne varnosti. 

    »Odpornost je bistveno več kot samo orožje. Odpornost je to, da imamo dostop do hrane, odpornost je to, da imamo dostop do zdravja, odpornost je to, da imamo ustrezno infrastrukturo, dostop do komunikacij, in tudi do vesolja,« je v uvodnem nagovoru udeležencem med drugim povedal premier Golob. 

    Varnost pomembna tudi za finance

    Minister za finance Klemen Boštjančič je definiral odpornost kot zmožnost javnih financ in finančnega sistema zagotavljati stabilnost države tudi v razmerah povečanih geopolitičnih in varnostnih tveganj.

    »Koncept dvojne rabe je že kot tak na nek način zelo pisan na kožo ministrstvu za finance, na našem ministrstvu namreč ves čas govorimo in opozarjamo na učinkovito rabo sredstev. Torej, ko govorimo o vlaganjih, ki hkrati krepijo odpornost, varnost in konkurenčnost gospodarstva, je to na nek način definicija tega, kar mi ves čas tudi zagovarjamo,« pravi Boštjančič.

    Za odpornost so ključni ljudje

    Obrambni minister Borut Sajovic je spomnil, da bo naša država kmalu praznovala 35 let obstoja in nikoli v zgodovini te države ni bilo obdobja, v katerem bi v varnost, odpornost in obrambo vložili toliko energije, truda in sredstev, kot v zadnjih štirih letih. »Včeraj smo v Milanu pospremili na tekoči trak šest sodobnih helikopterjev Leonardo, podpis pogodbe je bil leta 2023, prvi pridejo, danes leto. V lanskem letu smo opravili 745 reševalnih prevozov s helikopterji,« je povedal Sajovic. 

    Ob tem pa je poudaril, da ni ključna tehnika, temveč so to ljudje, v Slovenski vojski se prvič po dolgih letih v zadnjih nekaj letih lahko pohvalijo, da narašča število novih pripadnikov tudi zahvaljujoč sistemu štipendiranja. 

    »Z ljudmi je treba delati človeško, sistem plač v javnem sektorju je pomagal, sprejem zakona o službi v Slovenski vojski, ko smo zaprli pravdanje za pet in 10 let nazaj, to je zdaj urejeno. Zato sistem raste in se krepi,« pravi minister Sajovic.

    Govornikom je na Brdu pri Kranju prisluhnilo okoli 400 udeležencev. Foto: Dejan Javornik
    Govornikom je na Brdu pri Kranju prisluhnilo okoli 400 udeležencev. Foto: Dejan Javornik

    Brez mobilnosti ni obrambe in odpornosti

    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da odpornost na področju infrastrukture pomeni preprosto mobilnost, možnost premikanja. Izpostavila je, obseg vlaganj v prometno infrastrukturo v mandatu te vlade, saj so do letošnjega leta za ta namen zagotovili sedem milijard evrov.

    »Pred časom mislim, da je bila Slovenija ena od prvih držav, ki je začela govoriti o tej tako imenovani dvojni rabi, zdaj mislim, da je to v Evropi že kar nekako praksa. Celo evropska sredstva ki so nam bila dodeljena bomo lahko uporabljali za tako imenovano vojaško mobilnost in seveda ne samo v času vojne, za katerega si jaz želim, da se nikoli več ne bi zgodile nikjer na svetu, ampak tudi v času naravnih nesreč, drugih nesreč se pokaže kako pomembna je infrastruktura,« je dejala ministrica Bratušek.

    Potrebujemo namakanje in rastlinjake

    Na ministrstvu za kmetijstvo so preverili, kako ogroženi so sistemi v agroživilski verigi in si naložili nalogo, da zgradijo učinkovit sistem, ki mora sloneti na treh stebrih, na ustrezni lastni pridelavi, na učinkoviti trgovinski izmenjavi in na odpornosti celotne agroživilske verige.

    Pri tem je ključen koncept infrastrukture dvojne rabe, kar v praksi pomeni, da bo treba povezati pridelovalce in predelovalce, zagotavljati logistiko, hladilne kapacitete, skladiščne prostore, predelavo in vse tiste infrastrukturne elemente, ki omogočajo, da hrana pride do potrošnika hitro, varno in po najkrajši poti, je povedala Mateja Čalušič, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

    Ob tem je poudarila pomen novih namakalnih sistemov in rastlinjakov. V tem mandatu je tudi prehranska varnost opredeljena kot kritična infrastruktura.

    Veliko zanimanje za teme, povezaner z dvojno rabo. Foto: Dejan Javornik 
    Veliko zanimanje za teme, povezaner z dvojno rabo. Foto: Dejan Javornik 

    Tudi helikopterji za gašenje iz kohezije

    Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, je povedal, da imamo po finančni perspektivi 2021 do 2027 na voljo 3,2 milijarde evrov. Porabo so sicer načrtovali leta 2019, izvajajo pa jo sedaj in najverjetneje do konca leta 2030. Za nove projekte povzane z dvojno rabo je uspelo izločiti 340 milijonov evrov. 

    Gre za zdravstvo in infrastrukturo za zdravje v višini 72,4 milijona evrov. Za strateško tehnološko platformo namenjajo 153,5 milijona evrov. Razpis STEP je na območju vzhodne kohezijske regije sedaj odprt v višini 60 milijonov evro. Jevšek je napovedal še 30 milijonski razpis za zahodno Slovenijo v maju mesecu.

    Za povečanje energetske varnosti je namenjenih 64,2 milijona evrov za cenovno dostopna stanovanja pa 50,9 milijona evrov. Jevšek je še opozoril, da so bila letala za gašenje požarov traktor kupljena iz kohezijskih sredstev.

    Konkurenčno gospodarstvo je bolj odporno

    Minister za gospodarstvo turizem in šport Matjaž Han odpornost vidi kot konkurenčno prednost v gospodarstvu. Poleg industrijske odpornosti, ki je zelo pomembno, bo potrebo poskrbeti, da bomo še naprej privlačni za investicije v kritične tehnologije. Kar zadeva spodbude ministrstva, se ministru zdijo pomembne spodbude v razvoj merilnih sistemov, senzorike, umetne inteligence in analitike. 

    Sogovorniki so se strinjali, da sta implementacija in uresničevanju načrtov na področju odpornosti resničen preizkus medresorskega sodelovanja, potrebno pa bo odgovoriti na številne izzive in premagati številne ovire, predvsem birokratske, poenostaviti umeščanje v prostor in pridobivanje dovoljenj.  

    konferenca dual usevarnoststrateška odpornost

